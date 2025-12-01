Édgar Silva salió fuertemente conmovido de ‘Mira quién baila’ por la historia de este participante

La final de Mira quién baila llenó de emociones a todos los presentes en el estudio de Teletica, incluido el presentador Édgar Silva, quien no se libró de que la voz se le quebrara y las lágrimas estuvieran a punto de salir a flote.

Durante la última ronda de bailes, cada concursante recordó su historia y los momentos que marcaron su participación. En el turno de Jeff On, el venezolano repasó su camino y agradeció que Costa Rica lo recibiera como artista.

Al finalizar su presentación, Édgar Silva le quiso dedicar unas palabras en representación de Teletica, pero tuvo que tragar grueso para continuar sus palabras, que eran limitadas por el deseo de llorar.

“Ya me conmoví (...). Para Teletica, es un honor haberte visto crecer como artista”, fue lo único que pudo salir de la voz del querido presentador.

Jeff On quedó en el cuarto lugar del programa de baile de Canal 7, mientras que Mariana Uriarte se llevó la corona del concurso.