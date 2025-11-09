Édgar Silva hace una recomendación que emociona a muchos costarricenses: de esto se trata

El presentador Édgar Silva utilizó sus redes sociales para compartir una recomendación especial. Publicó un afiche de la serie del cantante mexicano Juan Gabriel, junto con un mensaje para sus seguidores.

“Admirador de la genialidad artística de Juan Gabriel, terminé de ver la biografía en Netflix. Con material inédito, mucho grabado por él mismo, la vida del maestro se lee y se entiende mejor tras ver la serie. Una estrella muy terrenal”, escribió el comunicador.

La producción sobre el intérprete, que falleció en 2016, ocupa el segundo lugar del top 10 de las series más vistas en Costa Rica. El documental relata en cuatro episodios la vida del artista y está narrado por él mismo, “para cuando no estuviera en este planeta”, según el tráiler oficial.

Silva, seguidor del cantante de Querida, invitó a su público a disfrutar la serie. “Si también le admira, saque el rato para verla”, recomendó.

La mayoría de los capítulos del documental supera una hora de duración y está disponible en Netflix.