Serie de Netflix revela que Juan Gabriel fue abusado por un sacerdote cuando tenía 13 años

A nueve años de su muerte, la plataforma Netflix dedica una serie documental de Juan Gabriel. Son cuatro capítulos que repasan su vida personal y profesional.

Netflix estrenó hace unos días una impactante serie documental sobre Juan Gabriel, el Divo de Juárez. El material con el que se produjo está basado en grabaciones, fotografías y videos que durante su vida archivó el músico; pero también contiene entrevistas de personas muy cercanas al compositor, quienes revelaron detalles muy profundos sobre la vida del mexicano.

Una de las revelaciones que más ha llamado la atención del público es que Juan Gabriel fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote, cuando apenas tenía 13 años.

Esta información nunca fue abordada públicamente por parte de Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila del cantante, ni siquiera en su bioserie Hasta que te conocí, así que el detalle ha provocado impacto en sus seguidores.

LEA MÁS: Juan Gabriel en Netflix: cinco secretos íntimos de su vida revelados en la nueva serie

En el primer capítulo de la serie de Netflix fue el periodista y gestor cultural Alejandro Brito —uno de los entrevistados— quien hizo la revelación. Brito narró varios detalles de la vida del Divo, entre ellos las veces que fue arrestado, ahondando así en la difícil vida que tuvo Juan Gabriel en sus primeros años.

Juan Gabriel: debo, puedo y quiero, se estrenó el 30 de octubre y cuenta con cuatro capítulos.

“A los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él”, afirmó Brito sin dar mayor información sobre el caso o el agresor.

Juan Gabriel guardó videos, fotos, documentos, letras de canciones y cartas a lo largo de su vida. Todo ese material inédito se puede ver en la nueva serie documental de Netflix. (Netflix)

Más revelaciones en la serie de Juan Gabriel en Netflix

Para quienes conocen y aman a Juan Gabriel, la serie de Netflix es una forma de repasar su trabajo y amarlo más. Para las nuevas generaciones, es un acercamiento a una de las estrellas más grandes de la música en español: es una clase magistral de himnos, de amores, de arte.

El documental muestra más historias inéditas y algunas conocidas sobre la trayectoria y vida personal del artista, entre ellas que estuvo recluido en la temida cárcel Lecumberri durante 18 meses cuando apenas tenía 20 años.

También repasa, en palabras del propio Juan Gabriel, que su mamá lo internó en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, en Ciudad Juárez. El lugar era un centro educativo para niños pobres o en riesgo social, realidad que Juan Gabriel vivió en su familia, ya que su mamá era jefa de hogar con diez hijos que mantener. El artista contó cómo a los 13 años se escapó de ahí para buscar a su madre.