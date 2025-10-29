Juan Gabriel en Netflix: cinco secretos íntimos de su vida revelados en la nueva serie

A nueve años de su muerte, la plataforma Netflix dedica una serie documental de Juan Gabriel. Son cuatro capítulos que repasan su vida personal y profesional.

El talento inigualable y la voz icónica de Juan Gabriel se apagaron el 28 de agosto del 2016. Su muerte provocó un dolor en el arte y la cultura del mundo entero, pero con su partida se consumó una leyenda.

Nueve años han pasado desde entonces y sus canciones siguen resonando en la historia, por eso, ya era hora de que una producción a su altura hiciera un repaso de su carrera y de su vida: Netflix lo hizo posible.

Este jueves 30 de octubre se estrena el documental Juan Gabriel: debo, puedo y quiero, un título muy acorde con la trayectoria del mexicano que conquistó al mundo.

La producción no es un documental común; podría decirse que fue el propio Juan Gabriel quien lo hizo, porque la serie tiene el privilegio de contar con fotografías, grabaciones de audio, filmaciones caseras, cuadernos, documentos legales, letras de canciones, notas, cartas y videos que el artista había grabado, escrito y guardado a lo largo de su vida. Todo el material es inédito y revelará muchos secretos sobre su trayectoria y vida personal.

Para quienes lo conocen y lo aman, esta es una forma de repasar su trabajo y amarlo más. Para las nuevas generaciones, es un acercamiento a una de las estrellas más grandes de la música en español: es una clase magistral de himnos, de amores, de arte.

Son apenas cuatro capítulos que fueron dirigidos por María José Cuevas, pero en cada episodio la verdad sale a la luz y sorprenderá a propios y extraños.

El medio Telemundo hizo un repaso de la serie y enumeró varias de las incógnitas de la vida y arte de Juan Gabriel, que serán aclaradas en la producción y que van desde su paso por una temida prisión en México hasta el famoso concierto que dio en Bellas Artes, en 1990.

A continuación, cinco incógnitas que se presentarán y serán ampliadas en el documental de Netflix:

1. Juan Gabriel en la temida cárcel Lecumberri

Siendo un jovencito de apenas 20 años y recién llegado a la capital de México, a Juan Gabriel lo invitaron a una fiesta. Se dice que quedó dormido en la casa y que, al despertar, ya no había nadie más que él. La dueña del lugar llegó, lo encontró y lo acusó de robo, por lo cual fue sentenciado a pagar 18 meses de cárcel.

En el penal sufrió condiciones precarias y violentas, pero encontró en la música un escape: escribió varias canciones, entre ellas No tengo dinero, que a la postre lo catapultó a la fama.

2. Juan Gabriel no era realmente de Juárez

Posiblemente, uno de los orgullos más grandes de Ciudad Juárez es decir que Juan Gabriel es suyo, que sus raíces están ahí. Sin embargo, aunque es reconocido como el Divo del lugar, no nació ahí, sino, en Parácuaro, Michoacán.

Con apenas seis meses de nacido, el pequeño Alberto Aguilera (nombre de pila del artista) fue llevado a Juárez debido a los conflictos que su madre Victoria Valadez tuvo con sus cuñadas cuando su esposo falleció. Juárez lo recibió y ahí aprendió a cantar. Siendo un jovencito se presentaba en la avenida Juárez con el nombre artístico de Adán Luna; ahí fue ganándose el cariño de la gente.

Juan Gabriel guardó videos, fotos, documentos, letras de canciones y cartas a lo largo de su vida. Todo ese material inédito se puede ver en la nueva serie documental de Netflix. (Netflix)

3. Juan Gabriel se escapó de un internado

Cuando tenía cinco años, su madre lo internó en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, en Ciudad Juárez. El lugar era un centro educativo para niños pobres o en riesgo social, realidad que Juan Gabriel vivió en su familia, ya que su mamá era jefa de hogar con 10 hijos que mantener.

En el internado estuvo durante ocho años, hasta que a los 13 huyó de ahí. Se escapó mientras sacaba la basura por una puerta trasera del edificio; se dice que su intención era buscar a su madre.

4. El concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes

En mayo de 1990, Juan Gabriel fue el primer artista mexicano de música popular en cantar en el histórico recinto de Bellas Artes, reservado solo para la ópera, la música clásica y el ballet.

En el concierto estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Sin embargo, la controversia estuvo a la orden del show. Miembros del ámbito cultural y académico mostraron una resistencia al espectáculo, enviaron cartas pidiendo cancelar el concierto, lo consideraban “una profanación al templo del arte”.

Además, hubo manifestaciones de homofobia y clasismo que buscaron excluir al artista. Se decía que su música era comercial y vulgar, y Juan Gabriel fue blanco de ofensas por su forma de vestir y su identidad “excéntrica”.

5. ¿A quién le dedicó Juan Gabriel el éxito Amor eterno?

¿Fue a una pareja? ¿Fue a alguien que lo engañó? Ninguna de esas razones son la inspiración de la letra de Amor eterno: fue su madre, a quien Juan Gabriel le dedicó una de sus canciones más exitosas.

El artista escribió el tema para su mamá Victoria Valadez, quien falleció en 1974, mientras el artista estaba de gira en Acapulco. La letra refleja el dolor por la pérdida de un ser querido. En sus presentaciones, Juan Gabriel acostumbraba a dedicar esa canción a las mamás que lo iban a ver en concierto.

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto del 2016, a los 66 años. Netflix revelará varios secretos de la vida artística y personal del Divo de Juárez en su nueva serie documental. (Archivo)

Más allá de estas cinco premisas sobre la vida de Juan Gabriel, la producción de Netflix tocará otros detalles nunca contados sobre el artista mexicano. ¡Ya veremos lo que nos trae el divo, más allá de su muerte!