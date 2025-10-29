Viva

Juan Gabriel en Netflix: cinco secretos íntimos de su vida revelados en la nueva serie

Este jueves 30 de octubre se estrena el esperado documental del Divo de Juárez. La producción cuenta con material inédito en video

Por Jessica Rojas Ch.
Juan Gabriel Netflix
A nueve años de su muerte, la plataforma Netflix dedica una serie documental de Juan Gabriel. Son cuatro capítulos que repasan su vida personal y profesional. (Netflix)







