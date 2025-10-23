Murió a los 60 años reconocida cantante que compartió escenario con Juan Gabriel

Paulina Tamayo nació en Quito el 14 de abril de 1965 e inició su carrera a los cinco años.

La cantante Paulina Tamayo, conocida como La Grande del Ecuador, falleció la madrugada del martes 21 de octubre a los 60 años. La noticia se dio a conocer en las redes sociales de la artista y en la cuenta personal de su hijo, Willie Tamayo.

“La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina”, se publicó en la cuenta oficial de Instagram de la intérprete.

Su hijo confirmó la noticia en sus redes sociales con un sentido mensaje. “El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte”, escribió.

Willie Tamayo, hijo de la cantante, también se dedica a la música, él confirmó la noticia en sus redes sociales. (Instagram/Instagram)

Paulina Tamayo dedicó más de cinco décadas a la música. Entre sus temas más recordados figuran Mi plegaria, Cabecilla y Collar de lágrimas. Su voz, potente y nostálgica, se convirtió en un símbolo de la música ecuatoriana. A lo largo de su trayectoria compartió escenarios con artistas como Los Panchos, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y José Luis Rodríguez, El Puma.

En 2015, Tamayo recibió el Galardón Estrella Latina, otorgado por la prensa española en Madrid. Dos años antes fue reconocida en Los Ángeles como Artista Sold Out por la prensa hispana.