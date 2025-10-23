Viva

Murió a los 60 años reconocida cantante que compartió escenario con Juan Gabriel

Entre sus éxitos destacan canciones como ‘Mi plegaria’, ‘Cabecilla’ y ‘Collar de lágrimas’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Paulina Tamayo nació en Quito el 14 de abril de 1965 e inició su carrera a los cinco años.
Paulina Tamayo nació en Quito el 14 de abril de 1965 e inició su carrera a los cinco años. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Paulina TamayoEcuadorMúsica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.