Ítalo Marenco vivió una gran zozobra en la final de ‘Mira quién baila’ por un detalle que no se vio en televisión

En medio del frenesí de los bailarines y la producción que iba y venía con voluminosas estructuras de utilería, Ítalo Marenco vivió una gran zozobra durante la final de Mira quién baila que no fue registrada por las cámaras de Teletica.

Justo antes de salir al escenario para su primer número, Marenco y su pareja, Lucía Jiménez, solicitaron servilletas para secar la pista de baile por su cuenta.

La razón fue que el baile anterior, interpretado por Mariana Uriarte y Michael Rubí, concluyó con el derrame de un balde con agua, lo que dejó empapado el espacio.

Pese a que la producción había limpiado la superficie, Marenco y Jiménez decidieron secar el escenario de cuclillas segundos antes de que empezara su coreografía, por temor a sufrir un resbalón. Dichosamente, la ejecución salió como en los ensayos y no hubo ningún desliz.

La gala del programa de Teletica transcurrió con calma y, al cierre de la transmisión, Marenco fue coronado como el subcampeón de Mira quién baila. El primer puesto se lo llevó Mariana Uriarte, quien recibió $15.000 para donar a la Fundación Hogar Zoé.