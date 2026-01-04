Elías Alvarado vivió odisea en Nueva York tras captura de Nicolás Maduro: de las fuertes lluvias al frío extremo

El jueves Elías Alvarado cubrió el Desfile de las Rosas en California, el sábado estaba en Nueva York trabajando para Teletica informando sobre la captura de Nicolás Maduro.

El periodista costarricense Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, vivió este sábado 3 de enero una de las coberturas más importantes de su carrera al trabajar para el noticiero del canal dando informaciones desde Nueva York sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En medio del fuerte frío que azotó la ciudad estadounidense, corriendo y cargando su propio trípode para conectar su teléfono celular para realizar las transmisiones, así fue como asumió el comunicador su trabajo en la corte del distrito sur de Nueva York.

Como dato curioso, Alvarado recién llegaba del viaje de trabajo que hizo a Pasadena, California, el viernes 2 de enero tras ser rostro de Telenoticias en el Desfile de las Rosas. En la actividad cultural de Año Nuevo, Elías sufrió los embates de una intensa lluvia que atacó Pasadena; un día después se enfrentó a varias horas de trabajo con un fuerte frío que golpeó Nueva York.

Elías Alvarado vivió una odisea durante la cobertura de la captura de Nicolás Maduro

Sin embargo, el compromiso del periodista con la información fue más allá y, aunque se le vio con la nariz y sus mejillas con un tono rojo debido al frío extremo, no bajó la guardia en ningún momento y se mantuvo al pie de su cámara e informando hasta el último minuto cuando Maduro fue ingresado a la cárcel.

“Ha sido un día histórico, de esos que marcan el periodismo. Tener la oportunidad de estar en el lugar donde se desarrolla una noticia que da la vuelta al mundo y poder transmitirla en vivo es algo verdaderamente emocionante”, escribió Alvarado en una publicación que realizó en sus redes sociales.

Pese a las inclemencias del clima, a la incomodidad de la calle y a luchar por un espacio en medio de sus colegas de otros medios de comunicación internacionales, Elías demostró temple y profesionalismo durante su trabajo.

“Informar a través de Telenoticias es un honor inmenso para mí”, manifestó y se mostró agradecido con el público por la sintonía y por el trabajo en equipo de sus compañeros en Costa Rica.