Jair Cruz relata desde Venezuela cómo se vive la captura de Nicolás Maduro: ‘Mucha gente llora y reza’

El locutor costarricense Jair Cruz se encuentra de visita en Venezuela y vivió en carne propia el ambiente que hay en el país tras la captura de Nicolás Maduro.

El locutor costarricense Jair Cruz reportó para Telenoticias desde Venezuela cómo se vive la captura del presidente Nicolás Maduro en el país sudamericano. El presentador de El Chinamo se encuentra allá de vacaciones en compañía de su novia, la periodista venezolana Isabel González.

Previo a su intervención en el noticiero de Teletica, Cruz había publicado un video en el cual comentó que la noticia de la captura del presidente por parte de las autoridades de Estados Unidos sorprendió de madrugada a los venezolanos. Agregó que está bien y que el ambiente se vive con tranquilidad, que las personas están en sus casas esperando el avance de la noticia.

Para Teletica, Cruz se conectó vía internet y fue entrevistado por el periodista Luis Ortiz. El locutor comentó que tiene una semana de estar instalado en Venezuela y que desde que llegó sintió un ambiente de incertidumbre sobre la posibilidad de la captura.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado y trasladado a Estados Unidos este 3 de enero. (Redes)

Agregó que después de recibir la noticia de la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, los venezolanos se han resguardado en sus casas y que pese a que en el mundo hay celebraciones, en Venezuela no hay manifestaciones de victoria.

“Mucha gente llora, reza, le da gracias a Dios. Pero hay mucha incertidumbre porque todavía no se sabe lo que va a pasar en las próximas horas acá en el país”, explicó. Agregó que “hay mucha paz y tranquilidad”.

Pese a esos sentimientos, Cruz explicó que también hay preocupación en los venezolanos por posibles manifestaciones de violencia y delincuencia. “Algunos negocios están cerrados a media puerta, evitando alguna especie de saqueos o de desorden. Algunas estaciones de servicio están cerradas, tal vez por desabastecimiento”, contó.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados la madrugada de este sábado 3 de enero por parte de las autoridades de Estados Unidos. Ambos son acusados de narcotráfico y terrorismo.