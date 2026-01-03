El Mundo

3 de enero de 1990, Estados Unidos capturó a Noriega: el precedente histórico del caso Maduro

La detención de Manuel Noriega el 3 de enero de 1990 marcó la última intervención militar de Estados Unidos en América Latina, hoy evocada tras el caso Maduro.

Por AFP
AP Photo Manuel Noriega
Manuel Noriega se rindió el 3 de enero de 1990 tras refugiarse durante dos semanas en la embajada del Vaticano, luego de la invasión estadounidense a Panamá. / AFP PHOTO / DSK (DSK/AFP)







