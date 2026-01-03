Ricardo Montaner, Carlos Baute y más artistas se pronuncian por la captura de Nicolás Maduro: ‘¡Viva Venezuela libre!’

El anuncio de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos sacudió al mundo, incluyendo a personalidades de las artes como los cantantes Ricardo Montaner y Carlos Baute, la actriz Marjorie de Sousa y el comediante Marko, quienes se manifestaron al respecto. Las redes sociales fueron el lugar donde los artistas expresaron su posición sobre lo que está sucediendo en su país.

Montaner escribió en su perfil de Instagram el mensaje: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén, amén”.

El cantante Ricardo Montaner le pidió a Dios que cuide a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. (Instagram)

Sus hijos Mau y Ricky también mostraron comentarios en sus perfiles. En el caso de Mau, afirmó de manera positiva: “Dios mío, llegó el día”, mientras que su hermano Ricky publicó una imagen suya afirmando que no podía dormir.

En el caso de De Sousa, posteó un video en el cual se escuchaban sirenas de emergencia y se veía a lo lejos una explosión. “Dios, te pido por mi gente buena. Cúbrelos. Arriba Venezuela”. En otra publicación escribió: “¡Dios es grande! Venezuela libre. Un día llega un 3 de enero. Todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas”.

El cantante Carlos Baute grabó un video en el que se mostró emocionado por la captura. “Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad”.

La actriz Marjorie de Sousa también se manifestó por la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro. (Instagram)

Por su parte, el comediante Marko grabó un video con un mensaje para los militares: “Como venezolano activo, este es un mensaje para los soldados de bajo rango de mi país: suelten las armas y deserten. Hermanos, ustedes saben que este problema no es con ustedes, es con su jefe (...) Suelten los fusiles, no arriesguen su vida (...) ¡Que viva Venezuela libre!”.

La captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, la madrugada de este sábado 3 de enero.

Trump precisó que su país llevó a cabo una operación militar en Venezuela que derivó en la captura y extracción del mandatario y su esposa, Cilia Flores. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, indicó que Maduro y Flores están acusados de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos.