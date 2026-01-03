Viva

Ricardo Montaner, Carlos Baute y más artistas se pronuncian por la captura de Nicolás Maduro: ‘¡Viva Venezuela libre!’

La madrugada de este 3 de enero Estados Unidos anunció la captura del presidente venezolano, acusado de narcotráfico y terrorismo

Por Jessica Rojas Ch. y Fabrice Le Lous
Imagen de archivo de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una manifestación en Venezuela; ambos fueron capturados por Estados Unidos este 3 de enero.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores serán juzgados en Estados Unidos. (Archivo)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Periodista. Director de La Nación. Antes fue director de El Financiero de Costa Rica y editor en La Prensa de Nicaragua. También fue consultor para Latinoamérica de Solutions Journalism Network (SJN). Ha sido jurado de los premios internacionales de periodismo Gabo, Roche y GDA. Especializado en periodismo de soluciones, reportajes y análisis.

