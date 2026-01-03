Así se pronunció Rusia sobre la acción militar de Estados Unidos en Venezuela

Moscú, Rusia. - Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela el sábado, afirmando que no había justificación para el ataque y que la “hostilidad ideológica” había prevalecido sobre la diplomacia.

Bombardeos en Caracas

“Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

“La hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios”, añadió.

Rusia exigió una aclaración “inmediata” sobre el paradero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se mostró “extremadamente” alarmada por los informes de que Estados Unidos lo sacó “por la fuerza” del país.