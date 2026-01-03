‘Fue una operación brillante’, dice Trump sobre el ataque en Venezuela para detener a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este sábado el éxito de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, CIlia Flores, según anunció a través de sus redes sociales.

En una breve entrevista telefónica concedida a The New York Times, el mandatario elogió la planificación y el despliegue de fuerzas involucradas en la acción.

Explosiones en Caracas, Venezuela.

“Muy buena planificación y muchísimas tropas y gente excepcionales”, afirmó Trump al diario ounidense. “Fue una operación brillante, la verdad”, añadió, sin ofrecer mayores detalles sobre el desarrollo del operativo.

Consultado por The New York Times sobre si había solicitado autorización al Congreso estadounidense para llevar a cabo la operación, así como sobre los próximos pasos de Washington respecto a Venezuela, Trump evitó profundizar y señaló que abordaría esos asuntos en una conferencia de prensa prevista para la mañana en Mar-a-Lago.

Horas antes, Trump anuncio la captura y extracción de Venezuela de Maduro y Flores, tras una serie de ataques llevados a cabo en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, expresó en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

El republicado aseguró que la operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos e indicó que dará más información en una rueda de prensa este sábado a las 11:00 am (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago, Florida.

Bombardeos en Caracas

Delcy Rodríguez pide fe de vida de Maduro

Poco después, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que desconocen el paradedo del gobernante venezolano y de su esposa, y exgió al gobierno de Donald Trump una fe de vida de ambos líderes venezolanos.

Por su parte, el ministro de la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, denunció lo ocurrido como un ataque directo de Estados Unidos contra el país. En un discurso transmitido a la nación, calificó los hechos como una agresión sin precedentes.

“Esta invasión representa el atropello más flagrante que ha sufrido el país”, declaró Padrino López, en lo que constituye la primera aparición pública de un alto funcionario del régimen venezolano desde que se iniciaron las explosiones asociadas a la operación militar.

Padrino López, considerado el oficial de mayor rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una figura clave dentro de la coalición que ha sostenido a Maduro en el poder, no ofreció detalles sobre la situación del mandatario ni sobre el alcance de los daños militares o civiles, pero aseguró que Venezuela responderá políticamente a lo que calificó como una agresión extranjera.