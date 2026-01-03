El Mundo

‘Fue una operación brillante’, dice Trump sobre el ataque en Venezuela para detener a Maduro

Presidente estadounidense dio una breve entrevista a ‘The New York Times’

Por El Nacional
Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera “¡No crazy war, please!” ante el despliegue norteamericano en la región.
Donald Trump asegura que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro. (NICHOLAS KAMM HO/AFP)







VenezuelaDonald TrumpNicolás Maduro

