Viva

Jair Cruz relata cómo vive la captura de Nicolás Maduro desde Venezuela: esto fue lo que dijo

El locutor y animador de ‘El Chinamo’ está de visita en el país sudamericano junto a su novia

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Jair Cruz Isabel González
El locutor costarricense Jair Cruz y su novia la periodista venezolana Isabel González, están de visita en Venezuela y vivieron en carne propia toda la situación que desató la captura de Nicolás Maduro este 3 de enero. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jair CruzNicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpEstados Unidos
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.