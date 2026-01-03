Jair Cruz relata cómo vive la captura de Nicolás Maduro desde Venezuela: esto fue lo que dijo

El locutor costarricense Jair Cruz y su novia la periodista venezolana Isabel González, están de visita en Venezuela y vivieron en carne propia toda la situación que desató la captura de Nicolás Maduro este 3 de enero.

En medio de la noticia de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos, un costarricense está viviendo en carne propia lo que sucede en Venezuela. El locutor Jair Cruz está en Barinas, ciudad venezolana, en compañía de su novia, la periodista venezolana Isabel González. La pareja se encuentra en el país sudamericano visitando a la familia de la comunicadora.

Desde ahí, Cruz emitió un mensaje sobre cómo vive la situación en tierras venezolanas. El locutor y animador de El Chinamo publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve acompañado por su pareja.

“Esta madrugada nos ha despertado la noticia que no solo despertó a Caracas, sino al mundo entero”, inició Jair su reporte.

Agregó que han seguido las recomendaciones de quedarse en casa. “Mantenerse unidos, viendo noticias y toda la información que se pueda para que de manera segura salir a la calle”, expresó.

Isabel también participó del mensaje: “Agradecerles que han estado pendientes, que han estado preguntando cómo estamos. Aquí está todo tranquilo por el momento, porque todo el mundo decidió quedarse en su casa viendo noticias”, dijo.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero del 2026 en un ataque a Venezuela (Captura de pantalla)

Ambos aclararon que están bien y agradecieron a la familia y amigos que se han preocupado por ellos.

Cruz finalizó el mensaje de la siguiente manera: “Que Dios bendiga Venezuela”.

Según informaron las autoridades de Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados la madrugada de este 3 de enero. Ambos están acusados de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos.