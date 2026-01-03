Donald Trump afirma en Fox News que Nicolás Maduro quiso negociar, pero que él se negó: ‘Lo vamos a hacer de nuevo. Nadie nos puede detener’

Donald Trump llamó a 'Fox & Friends', de Fox News, antes de su conferencia de prensa sobre Venezuela.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Fox News que el líder venezolano Nicolás Maduro quiso negociar hasta el último minuto, pero que él se negó. Maduro fue capturado en Caracas tras un bombardeo la madrugada de este sábado.

El republicano llamó a la cadena, afín a sus políticas, antes de la conferencia de prensa anunciada para esta mañana, donde se presume que se darán a conocer más detalles de la incursión militar. “No quise negociar”, declaró. “Dije: ‘No, tenemos que hacerlo’”, explicó en relación con las solicitudes de Maduro para encontrar otra resolución.

“Hablé con él yo mismo. Le dije que tenía que rendirse hace una semana... un par de veces”, continuó Trump.

Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico internacional y lo procesará en Nueva York. Según el presidente, Maduro y su esposa fueron capturados y llevados al buque USS Iwo Jima, desde donde se les trasladará a Nueva York. Asimismo, Trump dijo que un helicóptero estadounidense había recibido algún tipo de impacto y que podría haber heridos.

Por otra parte, los presentadores de Fox News le preguntaron sobre la presencia de una delegación china en Caracas horas antes del ataque, pero afirmó que no conocía de la situación.

Trump aprovechó la entrevista impromptu para felicitar a las fuerzas armadas de Estados Unidos y para recordar a sus rivales del poderío militar: “Podemos hacerlo de nuevo. Lo vamos a hacer de nuevo. Nadie nos puede detener”, dijo.

¿Qué sigue para Venezuela?

Donald Trump dijo que “tenemos que asegurarnos de que a Venezuela no le vaya mal de nuevo”. Empero, no apoyó directamente a la líder opositora de Venezuela, la recién ganadora del Nobel de Paz María Corina Machado, cuando los presentadores de Fox le preguntaron.

“Bueno, tenemos que analizarlo en este momento”, dijo en Fox News cuando se le preguntó si la apoyaría. “Tienen una vicepresidenta, como usted sabe. Quiero decir, no sé qué tipo de elección fue esa, pero, ya sabe, la elección de Maduro fue una vergüenza”.

En ausencia de Maduro, la presidencia recaería en Delcy Rodríguez, fiel partidaria que ya se pronunció contra la intervención estadounidense. Empero, Trump dijo sobre los funcionarios afines a Maduro: “Si se mantienen leales, el futuro será realmente malo, muy malo para ellos”.

Varios líderes demócratas han cuestionado la legalidad del ataque, que según la constitución de Estados Unidos requiere aprobación del Congreso; el presidente los llamó “gente débil y estúpida”.