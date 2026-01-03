El Mundo

Editorial del ‘New York Times’ califica ataque a Venezuela de ‘ilegal’ e ‘imprudente’

El influyente medio de Estados Unidos reclama que ‘sin la aprobación del Congreso, las acciones de Donald Trump violan la ley de Estados Unidos’.

Por Fernando Chaves Espinach y AFP
Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera “¡No crazy war, please!” ante el despliegue norteamericano en la región.
Donald Trump ha acusado a Nicolás Maduro de narcotráfico. (NICHOLAS KAMM HO/AFP)







The New York TimesDonald TrumpVenezuelaNicolás Maduro
