Venezuela se suma a una larga lista de intervenciones de la CIA en Latinoamérica (incluso en Costa Rica)

La reciente autorización de Donald Trump a la CIA para actuar en Venezuela revive el historial de intervenciones de la Agencia en América Latina. Vea cómo ha operado a lo largo del tiempo

Por Arianna Villalobos Solís
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) en Grand Rapids, Michigan, el 5 de noviembre de 2024, y al presidente venezolano Nicolás Maduro (der.) en Caracas, el 31 de julio de 2024. Fotografía:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), confirmó el 15 de octubre que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. El mandatario justificó la decisión alegando que el presidente venezolano, Nicolás Maduro (der.), encabeza un régimen vinculado con el narcotráfico. (KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA/AFP)







Estados UnidosVenezuelaCIADonald TrumpNicolás Maduro
Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

