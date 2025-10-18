El Mundo

Estados Unidos y Venezuela: Trump admite rol de la CIA y se filtran movimientos militares con buques y B-52

Vea las opciones de Washington y qué advierten los expertos al respecto

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump (der) celebró la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela, tras una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y su enviado especial, Richard Grenell.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela aumenta en cámara lenta en medio de una crisis sin resolver. (Afp/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaEstados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroCIATensión
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.