Estados Unidos desplegará buques de guerra frente a Venezuela para combatir narcotráfico

Medida de la administración Trump llega en medio de tensiones con presidente venezolano Nicolás Maduro

Por Juan Fernando Lara Salas
El destructor de misiles guiados USS Sampson (DDG 102) clase Arleigh Burke en la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam. Fotografía:
El destructor de misiles guiados USS Sampson (DDG 102) clase Arleigh Burke en la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam. Fotografía: (MC2(AW/SW) Jon Dasbach/U.S. Navy)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

