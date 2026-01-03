Captura de Nicolás Maduro no despeja la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela

La salida de Maduro no garantiza un cambio inmediato en Venezuela. Persisten dudas sobre el poder militar, el chavismo y el silencio de la oposición.

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aclara el rumbo inmediato del país. Al mismo tiempo del anuncio estadounidense, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, difundió un video en redes sociales y en el canal Telesur en el que detalló un ataque militar contra territorio venezolano. Ambos hechos evidencian que la salida de Maduro del poder no implica, al menos de forma inmediata, el fin del chavismo.

Fuentes en Caracas señalaron la posibilidad de que Maduro fuera entregado a autoridades estadounidenses por militares venezolanos. No existe confirmación sobre qué sectores de las fuerzas armadas habrían participado. Tampoco se descarta algún tipo de colaboración interna con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Otras versiones apuntaron a una negociación directa entre Maduro y Washington, en la que la salida pactada se limitaría a su figura. El escenario político posterior permanece indefinido.

Padrino López dirigió el Ministerio de Defensa por más de diez años y fue considerado un aliado cercano de Maduro. En meses recientes, la oposición venezolana y el Gobierno de Estados Unidos intensificaron esfuerzos para provocar una fractura en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Ese objetivo pudo alcanzarse. El rol específico del general en un eventual quiebre interno sigue sin esclarecerse.

En su mensaje público, Padrino López rechazó cualquier cambio de régimen. Llamó a resistir y a vencer. Afirmó que cumplía órdenes del presidente Maduro, pese a que Trump informó que el mandatario ya no se encontraba en el país. La declaración profundizó las dudas sobre la cadena real de mando en Venezuela.

El general reside en Fuerte Tiuna, uno de los objetivos militares de la operación estadounidense registrada durante la madrugada. Ante rumores sobre su muerte, apareció en video con uniforme militar y ofreció detalles sobre los ataques. Mencionó el uso de misiles y pidió unidad nacional. Su figura quedó en el centro del debate. Algunos lo ven como líder de una resistencia interna. Otros no descartan que se convierta en el nuevo hombre fuerte del poder, incluso con aval externo.

El chavismo podría mantenerse y transformarse. Maduro ocupó la Presidencia, pero el movimiento político trasciende a su liderazgo personal. Esa continuidad explica parte de la incertidumbre que rodea al escenario posterior a su captura.

En este contexto, llamó la atención el silencio de la dirigente opositora María Corina Machado y del exaspirante presidencial Edmundo González Urrutia. Ambos defendieron de forma reiterada una intervención extranjera y solicitaron apoyo de los militares para desplazar a Maduro del poder. Hasta ahora, no emitieron pronunciamientos públicos sobre los acontecimientos.

