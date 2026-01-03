El Mundo

Venezuela denuncia ataques en Caracas y en otros tres estados durante la madrugada

Explosiones en bases militares y zonas estratégicas reavivan el conflicto entre Caracas y Washington, mientras el régimen denuncia una violación a su soberanía

Por O Globo / Brasil / GDA
Ataques reportados en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira generan muertos y heridos, según autoridades venezolanas, y elevan la tensión con Estados Unidos.
Ataques reportados en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira generan muertos y heridos, según autoridades venezolanas, y elevan la tensión con Estados Unidos. (Youtube / X/Capturas)







