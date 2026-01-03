Venezuela denuncia ataques en Caracas y en otros tres estados durante la madrugada

Ataques reportados en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira generan muertos y heridos, según autoridades venezolanas, y elevan la tensión con Estados Unidos.

En la madrugada de este sábado, explosiones en Caracas y en al menos tres estados de Venezuela marcaron una nueva escalada de tensión con Estados Unidos, en un contexto agravado por el anuncio de la captura del presidente Nicolás Maduro, realizado por el mandatario estadounidense Donald Trump. El régimen venezolano acusó a Washington de ejecutar una agresión militar gravísima contra objetivos estratégicos en la capital y en Miranda, Aragua y La Guaira.

El gobierno venezolano informó que los ataques constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas, al considerar que se quebrantó el principio de soberanía y el uso legítimo de la fuerza. Según el comunicado oficial, estas acciones ponen en riesgo la paz y la estabilidad internacional, por lo que solicitó un pronunciamiento de la comunidad internacional.

Durante la madrugada, alrededor de las 2 a. m., residentes de Caracas reportaron al menos siete explosiones y ruidos asociados al sobrevuelo de aeronaves. Fuentes locales indicaron que los estallidos se escucharon en la base militar de La Carlota y en el Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país y sede de instalaciones estratégicas del alto mando venezolano.

La base aérea de La Carlota, ubicada en el este de la capital, se encuentra cerca de zonas residenciales de clase media y media alta. Además, fuentes diplomáticas señalaron como otro objetivo la base militar de La Guaira, próxima al aeropuerto internacional de Maiquetía. De acuerdo con información atribuida a la agencia Reuters, el puerto de La Guaira sufrió daños graves, aunque no se utiliza para operaciones petroleras.

El portavoz de la oposición venezolana, David Smolansky, indicó a medios estadounidenses que también se atacó el Cerro El Volcán, uno de los puntos más altos con vista a Caracas. En esa zona se concentran infraestructuras clave de comunicaciones, incluidas torres de enlace satelital y la antena principal de señal de la ciudad.

Autoridades venezolanas comunicaron que los ataques dejaron un número no especificado de personas muertas y heridas, cifra que aún se encontraba en evaluación durante la mañana del sábado.

Otras versiones desde la capital señalaron impactos en el Cuartel de la Montaña, lugar donde se encuentran los restos del líder bolivariano Hugo Chávez, ubicado en la parroquia 23 de enero. También se reportaron presuntos ataques contra el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

En redes sociales circularon imágenes no verificadas de incendios y columnas de humo en distintos puntos del sur y el este de Caracas. Hasta el momento, no se confirmó la autenticidad ni la ubicación exacta de ese material. Un equipo de la cadena CNN reportó cortes de energía eléctrica en algunas zonas de la capital tras las explosiones.

En su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump confirmó el ataque y aseguró que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país. Un senador republicano indicó que el mandatario venezolano sería juzgado en Estados Unidos, según información atribuida a una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Estos hechos ocurrieron después de que Washington enviara una flota de guerra al Caribe y advirtiera sobre posibles operaciones militares en territorio venezolano. Días antes, Trump afirmó que Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en Venezuela.

Desde setiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron más de 30 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 115 personas fallecidas. En paralelo, Washington desplegó el mayor contingente naval en el Caribe desde 1962, con más de 15.000 militares y varios buques de guerra, incluido el portaaviones más grande del mundo.

Trump acusó a Maduro de liderar una red de narcotráfico internacional, señalamiento que el gobierno venezolano rechazó. Caracas sostuvo que el objetivo de Estados Unidos consiste en derrocar al régimen para acceder a las reservas de petróleo, consideradas las mayores del planeta.

