Jair Cruz tiene nueva novia: ¿Quién es y cómo reaccionaron sus seis hijos?

El locutor Jair Cruz es papá de seis hijos, algo que podría asustar a cualquier novia que pudiera tener, pero su nueva pareja se adaptó muy bien a la familia.

El locutor y presentador Jair Cruz está viviendo una de las mejores etapas de su vida gracias a que se reencontró con el amor.

Cruz, papá de seis hijos, reveló en sus redes sociales quién es su nueva novia y en entrevista con La Nación contó cómo se enamoró de ella y cómo reaccionaron sus hijos a la relación.

La relación ha vivido momentos muy emocionantes desde el inicio, incluso, Jair confesó que para él fue amor a primera vista y que, curiosamente, cuando conoció a su ahora pareja, se quedó viéndola fijamente durante un buen tiempo, sin poder reaccionar por la belleza que tenía frente a sus ojos.

La pareja del locutor es la periodista venezolana Isabel González y fue por su trabajo que se conocieron, ya que a Jair lo contrataron para un evento de la compañía. Pero la excusa para contactar con ella fueron las redes sociales.

Por medio de un mensaje, el locutor se disculpó por la reacción que tuvo al verla: “Seguro me vi como Adam Sandler en la película Como si fuera la primera vez”, le dijo en tono gracioso Jair a Isabel.

Desde entonces mantuvieron contacto; sin embargo, la relación sentimental no se dio desde el primer momento, ambos han llevado el proceso de manera pausada, disfrutando de citas y de conocerse.

¿Quién es la novia de Jair Cruz?

Isabel González tiene 37 años, es venezolana y madre de una hija con quien vive en nuestro país.

El locutor Jair Cruz presentó en redes sociales a su nueva novia

“Lo primero que me gustó es la forma en la que trató a mis hijos. Segundo fue cuando ella me presentó a su hija, eso obviamente es una gran responsabilidad. Y tercero, y que admiro mucho de ella, es que tiene su corazón dividido porque está aquí con su hija y su familia está fuera; no cualquier persona lo hace”, recordó Jair.

Además del amor y la admiración que siente el locutor por la periodista, también está el hecho de que, pese a que ella al inicio de la relación le dijo que “no eran compatibles”, resulta que tienen mucho en común, como el buen humor.

Jair Cruz contó que cuando conoció a Isabel González, para él fue amor a primera vista, pero con el paso del tiempo ella se ha encargado de conquistarlo con su personalidad. (Cortesía/La Nación)

Otro detalle muy importante del noviazgo era que Isabel conociera a María Angélica, Valeria, Fabiana, Jahir, Isabella y Camila, los hijos del presentador y también a sus yernos. Ese, según Jair, fue uno de los momentos más especiales y divertidos que ha vivido en la relación.

Aunque él habló por separado con cada uno, decidieron reunirse para conocer a la novia. “La idea era presentarlos uno por uno, pero la dinámica fue preguntarles a todos a qué se dedican y qué hacen. Fue como si fuéramos un equipo de trabajo presentándonos por primera vez. Fue muy divertido”, manifestó.

