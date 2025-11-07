Viva

Jair Cruz tiene nueva novia: ¿Quién es y cómo reaccionaron sus seis hijos?

El locutor contó cómo se dio la relación con su pareja y la manera curiosa y divertida en la que conoció a su familia

Por Jessica Rojas Ch.
Jair Cruz rodeado de sus hijos.
El locutor Jair Cruz es papá de seis hijos, algo que podría asustar a cualquier novia que pudiera tener, pero su nueva pareja se adaptó muy bien a la familia. (Jorge Navarro/Archivo)







Jair Cruz
