La sorpresa de Jair Cruz a su hija que la hizo llorar de la emoción (y Guns N’ Roses tiene que ver)

Jair Cruz es papá de seis hijos. Isabella (arriba, a la izquierda) es la menor y es una gran fan de Guns N' Roses.

La relación de Jair Cruz con sus seis hijos es muy cercana, a pesar de que son fruto de relaciones con distintas mujeres. El locutor y presentador se ha encargado de ser un padre presente para todos y, en redes sociales, se ve el reflejo del amor familiar que se tienen.

Con cada uno es detallista a su manera. Prueba de ello es la sorpresa que Jair le dio a su hija menor, Isabella, de 15 años. El regalo que le dio provocó las lágrimas de emoción de la joven porque le cumplió uno de los deseos más grandes de su vida.

Además, el regalo también sirvió como una lección de buena música.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Cruz mostró el momento en el que le reveló a su hija que la llevaría al concierto que Guns N’ Roses presentó en Costa Rica, este miércoles 1.° de octubre.

Isabella, gran fan de la banda, subió al carro sin tener idea de lo que le esperaba. Cuando su padre le dio la noticia, la joven no pudo contener las lágrimas.

“Hace un tiempo atrás habíamos hablado de algo, porque me parece que es algo que usted tiene que hacer, tiene que vivir. Yo de verdad quiero que usted lo viva para que se acuerde el resto de su vida de ese momento”, le dijo Jair a su hija, quien inmediatamente adivinó de qué se trataba la sorpresa.

Cruz contó con la complicidad de su hijo Jahir, quien lo ayudó a mantener el secreto para Isabella.

Jair Cruz sorprendió a su hija con un regalo que recordará toda la vida

“Jahir, quiero llorar”, le dijo la muchacha a su hermano cuando lo llamó por teléfono para contarle.

“Se lo juro, no puede ser que yo vaya a ver a Guns N’ Roses, en serio no sé qué hacer”, dijo la muchacha entre lágrimas de alegría.

Su padre le respondió: “Disfrútelo. Disfrútelo”.

Más adelante, Cruz mostró imágenes de él con Isabella gozando al máximo del show de los estadounidenses en el Estadio Nacional.