Viva

La sorpresa de Jair Cruz a su hija que la hizo llorar de la emoción (y Guns N’ Roses tiene que ver)

El locutor le dio un regalo a Isabella, de 15 años, que jamás olvidará

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
La carrera en radio del locutor inició hace casi 30 años, cuando todavía era un adolescente.
Jair Cruz es papá de seis hijos. Isabella (arriba, a la izquierda) es la menor y es una gran fan de Guns N' Roses. (Jorge Navarro/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jair CruzGuns N' RosesConcierto internacionalConciertos 2025
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.