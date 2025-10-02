Viva

Así se vivió el regreso de Guns N’ Roses en Costa Rica: rock sin tiempo en el Estadio Nacional

La banda abrió su gira latinoamericana en Costa Rica con un largo concierto. Axl Rose, Slash y Duff McKagan hicieron historia frente a miles de fanáticos

Por Fiorella Montoya
Guns N’ Roses inauguró en Costa Rica su gira latinoamericana con un concierto cargado de espectáculo y recuerdos.
Guns N’ Roses inauguró este miércoles en Costa Rica su gira latinoamericana con un concierto cargado de espectáculo y recuerdos. (X: @deljamesgang/X: @deljamesgang)







Guns N’ Roses
