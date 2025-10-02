Así se vivió el regreso de Guns N’ Roses en Costa Rica: rock sin tiempo en el Estadio Nacional

Guns N’ Roses inauguró este miércoles en Costa Rica su gira latinoamericana con un concierto cargado de espectáculo y recuerdos.

La leyenda del rock Guns N’ Roses regresó a Costa Rica este miércoles 1.º de octubre con un espectáculo que estremeció el Estadio Nacional. La agrupación estadounidense inauguró en suelo tico su gira latinoamericana con un concierto que colocó al país en el centro de la escena musical regional.

Ni la lluvia logró frenar el entusiasmo de los fanáticos, quienes desde temprano colmaron las graderías con camisetas negras y chaquetas de cuero.

El momento esperado llegó cuando apareció en escena Axl Rose. El cantante, considerado una de las voces más influyentes del rock, entró al escenario entre luces y un rugido ensordecedor de la multitud. Desde los primeros acordes de Welcome to the Jungle, coreada como un himno, el vocalista no paró de moverse en el escenario.

La euforia alcanzó un nuevo nivel con la entrada de Slash. Su icónica guitarra marcó los riffs más esperados de la noche y sus solos recordaron a la audiencia la grandeza de los años dorados de la banda. Cada nota fue acompañada por ovaciones que parecieron no terminar.

Uno de los instantes más emotivos ocurrió cuando Duff McKagan tomó el protagonismo para interpretar So Fine. El bajista cantó frente a un estadio que lo aclamó con la misma intensidad con la que celebra los clásicos de la agrupación.

La velada también abrió espacio a talentos nacionales. Las agrupaciones costarricenses Slavon y Gentry se encargaron de encender los ánimos desde el inicio. A esta participación se unió Nelson Guillén, de la banda Agressor, quien interpretó junto a Gentry un par de clásicos que prepararon el terreno para la explosión rockera de la noche.

Slash y sus solos de guitarra encendieron a un público que lo ovacionó durante toda la noche. (X: @deljamesgang/X: @deljamesgang)

Las redes sociales se inundaron con imágenes y videos publicados por los fanáticos, acompañantes de la banda y los mismos integrantes. En Instagram, los registros mostraron la intensidad con que el público recibió a cada miembro de Guns N’ Roses. Luces de celulares, saltos y gritos colectivos dejaron claro que el vínculo con la banda sigue intacto después de décadas.

El regreso de los íconos del rock confirmó la vigencia de una agrupación que marcó generaciones y que sigue conquistando escenarios en todo el mundo. En Costa Rica, la cita quedó grabada como una noche de rock sin tiempo.