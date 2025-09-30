Guns N’ Roses abre su gira latinoamericana en Costa Rica: Conozca los detalles del concierto

Guns N’ Roses se presentó en Costa Rica en el 2016. La nueva visita abre su gira latinoamericana en San José.

La leyenda del rock Guns N’ Roses regresa a Costa Rica este miércoles 1.º de octubre, con un concierto de más de tres horas en el Estadio Nacional. La agrupación estadounidense abrirá en suelo tico su gira latinoamericana, un hecho que coloca al país en el centro de la escena musical de la región.

El espectáculo reunirá a Axl Rose, Slash, Duff McKagan y el resto de sus legendarios músicos en un espectáculo que promete complacer a sus fans más enconados.

La producción confirmó que las puertas del estadio se abrirán a las 3 p. m. Desde esa hora se espera un ingreso constante de fanáticos que quieren asegurar un buen lugar y disfrutar de toda la experiencia.

LEA MÁS: ‘November Rain’ en Costa Rica: Recordemos a Guns N’ Roses y su concierto de un noviembre lluvioso

La jornada comenzará a las 4:30 p. m. con dos propuestas nacionales. Las agrupaciones Slavon y Gentry serán las encargadas de preparar el ambiente para el plato fuerte de la noche. La noticia causó gran entusiasmo entre los seguidores del rock nacional, pues ambas bandas se presentarán ante un público masivo en uno de los escenarios más importantes del país.

El grupo Gentry expresó su alegría a través de un mensaje en redes sociales: “Somos tipos serios cuando toca… pero el rock n’ roll se trata de pasarla bien y divertirse. Esta es nuestra esencia y no podemos ocultar nuestra felicidad por la oportunidad de abrirle a Guns N’ Roses y reventar el Estadio Nacional. ¡Nos vemos el 1.º de octubre! ¡Aguante Gentry!”.

A esta participación se sumará el músico Nelson Guillén, de la agrupación Agressor, quien compartirá escenario junto a Gentry con un par de clásicos del rock.

El concierto de Guns N’ Roses iniciará a las 6:30 p. m. La recomendación es ingresar temprano para no perder ningún detalle del espectáculo. Durante la velada, la banda interpretará himnos como Welcome to the Jungle, November Rain y Sweet Child O’ Mine, canciones que marcaron generaciones y siguen siendo coreadas en estadios de todo el mundo.

No es por nada que la banda se considera una de las más influyentes de la historia del rock, tanto por su estilo inconfundible como por la energía que transmite en cada presentación.

La llegada de Axl Rose al país, el domingo pasado, provocó revuelo entre los seguidores. Poco después ingresaron los demás integrantes, completando la alineación clásica que convirtió a Guns N’ Roses en un fenómeno mundial.

Slavon y Gentry calentarán el ambiente antes de la banda estelar. Nelson Guillén (en la foto) se unirá a Gentry en el escenario. (Cortesía/Cortesía)

Las entradas para el concierto se mantienen a la venta en www.kuikpei.com, con precios que van desde los $74 hasta los $195, según la localidad. El evento es exclusivo para mayores de 18 años.

Tras la cita en San José, la gira continuará en El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Perú y México.

Como antecedente, recordemos que Costa Rica ya recibió a Guns N’ Roses en una ocasión. El 26 de noviembre del 2016 la agrupación se presentó en el Estadio Nacional con la gira Not In This Lifetime Tour.

LEA MÁS: ‘November Rain’: La historia detrás de la canción de Guns N’ Roses para un noviembre lluvioso