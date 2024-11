‘November Rain’ en Costa Rica: Recordemos a Guns N’ Roses y su concierto de un noviembre lluvioso

La fecha del 26 de noviembre de 2016 está guardada en el corazón y la memoria de los fanáticos ticos de la banda Guns N’ Roses, ya que ese día se marcó el primer y único concierto, hasta la fecha, que la agrupación de Axl Rose ofreció en Costa Rica.

Han pasado ocho años desde aquella velada, en la que la lluvia de noviembre cayó incesante sobre el Estadio Nacional, haciendo aún más épica la presentación del grupo estadounidense, que tocó en nuestro país como parte de la gira internacional Not in This Lifetime.

“Do you know where the fuck you are?”, preguntó la voz aguda y rasposa, eterna, de Axl Rose, y Costa Rica le respondió con todas sus fuerzas que sí, que sabíamos, que estábamos presenciando un concierto imposible, un evento histórico. “You’re in the jungle, baby,” remató Axl, mientras Slash comenzaba a tocar los primeros acordes de la icónica Welcome to the Jungle”, relató el periodista Danny Brenes en una crónica publicada en La Nación sobre el concierto.

Fue una noche mágica e histórica, sin ninguna duda. Ver en un escenario nacional a la alineación más icónica de Guns N' Roses, formada por Rose en la voz, junto al guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan, fue un deleite para sus seguidores. El grupo, consciente de la pasión que desata sobre el escenario, se entregó por completo en el Estadio Nacional, en La Sabana.

“Guns N’ Roses visitó Costa Rica en noviembre y el concierto comenzó bajo una lluvia torrencial, que alcanzó uno de sus puntos más mágicos durante la interpretación del clásico November Rain”, agregó Brenes en su descripción del show.

Para recordar aquella noche histórica en la lista de conciertos internacionales en Costa Rica, en nuestra sección La Bóveda de Spotlight les compartimos estas fotografías del show:

Axl Rose usó una gorra con la frase 'Pura Vida' durante el concierto que dio con Guns N' Roses en Costa Rica, en noviembre del 2016. (Katarina Benzova)

El guitarrista Slash fue una figura fundamental durante el concierto de Guns N' Roses en Costa Rica. Fiel a su estilo, el músico se dejó llevar por los sonidos y su guitarra en el show. (Katarina Benzova)

Como era de esperarse luego de una espera de muchos años, el Estadio Nacional lució a lleno completo en el concierto que Guns N' Roses dio en Costa Rica. (Katarina Benzova)

Luego del concierto que dieron en nuestro país, los integrantes de Guns N' Roses se mostraron agradecidos con el público costarricense. (Katarina Benzova)