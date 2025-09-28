Axl Rose y Ami James mostraron sus cervezas favoritas en Costa Rica: ¿cuáles son?

Axl Rose ingresó al país este domingo para el concierto de Guns N’ Roses. El cantante eligió la cerveza costarricense Imperial Light. Mientras que Ami James compartió una foto en una playa de Costa Rica con una cerveza Corona.

El amor por Costa Rica quedó en evidencia tras la elección de dos celebridades internacionales sobre sus cervezas preferidas. Ami James, uno de los tatuadores más reconocidos del mundo, y Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, desataron la conversación en redes sociales.

James, tatuador israelí estadounidense, publicó una fotografía en una playa costarricense, en la que aparece con una cerveza Corona. Aunque la marca es originaria de México, el artista la disfrutó en ambiente tico.

“Llévame de vuelta a Costa Rica. ¡Pura vida! ¡Feliz domingo, amigos!”, escribió en la publicación.

Por su parte, Axl Rose ingresó a Costa Rica este domingo 28 de setiembre, como antesala al concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional, previsto para el miércoles 1° de octubre.

Al cantante se le vio con una cerveza Imperial Light, lo que evidenció su preferencia por el producto local.

Aunque el debate quedó abierto, ambas figuras dejaron ver su aprecio por Costa Rica y el valor que le dan a sus paisajes mientras comparten cervezas.