Axl Rose y Ami James mostraron sus cervezas favoritas en Costa Rica: ¿cuáles son?

El vocalista de Guns N’ Roses y el famoso tatuador internacional encendieron la conversación en redes sociales al mostrar sus cervezas de preferencia. Conozca si comparten la misma

Por Fiorella Montoya
Axl Rose ingresó al país este domingo para el concierto de Guns N’ Roses. El cantante eligió la cerveza costarricense Imperial Light. Mientras que Ami James compartió una foto en una playa de Costa Rica con una cerveza Corona.
Axl Rose ingresó al país este domingo para el concierto de Guns N’ Roses. El cantante eligió la cerveza costarricense Imperial Light. Mientras que Ami James compartió una foto en una playa de Costa Rica con una cerveza Corona. (Instagram /Instagram)







