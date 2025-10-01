Viva

Guns N’ Roses en Costa Rica: Artesana cartaginesa creó ‘mascaradas miniatura’ de la banda

Elena Hernández elaboró figuras de Axl Rose, Slash y la banda con técnicas tradicionales, combinando fauna nacional y detalles característicos de cada músico

Por Luis E. Jara Cubillo/Colaborador
La artesana cartaginesa Elena Hernández confeccionó mascaradas miniatura de los integrantes de Guns N’ Roses, con animales típicos de Costa Rica, para la gira de despedida.
