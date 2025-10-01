Guns N’ Roses en Costa Rica: Artesana cartaginesa creó ‘mascaradas miniatura’ de la banda

Para la gira de despedida de Guns N’ Roses, la artesana cartaginesa Elena Hernández confeccionó mascaradas miniatura de los integrantes de la banda, con animales típicos de Costa Rica.

Elena Hernández es una artesana del centro de Cartago, experta en la confección de mascaradas costarricenses de todos los formatos.

Hace una semana, un grupo de fans le solicitaron la misión de crear las versiones “mascarada miniatura” de los actuales integrantes de la icónica banda de rock Guns N’ Roses, quienes precisamente iniciarán la sección latinoamericana de su gira mundial de despedida la noche de este miércoles 1°. de octubre, en el Estadio Nacional.

Para lograrlo, revisó videos, pidió fotos a los fanáticos que le hicieron el encargo y trabajó con detalle minucioso las figuras de papel pintado a mano de Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Melissa Reese y Isaac Carpenter.

Cada figura se confeccionó con una máscara de la cabeza de un animal emblemático de la fauna costarricense. La lista incluyó un tucán, un colibrí, un mono cariblanco, un perezoso, un jaguar, una lapa y una rana de ojos rojos.

“Este proyecto fue una gran experiencia y algo muy gratificante para que se lleven un pedacito de la esencia y las tradiciones de Costa Rica. Tuve que investigar los gustos y ropa de cada miembro de la banda” explicó Hernández, quien atendió una misión similar cuando la agrupación Coldplay visitó Costa Rica.

Cada figura llevó una máscara de un animal costarricense, entre ellos tucán, colibrí, perezoso y jaguar. (Luis E. Jara Cubillo/Luis E. Jara Cubillo)

Según detalló, luego del moldeado en papel de las figuras se realiza un proceso de lijado, aplicación de una pasta para protegerlas. Posteriormente, se aplica el pintado de las figuras y las bases que incluían el logo de la banda.

“Luego como una costurera continué con la elaboración de la ropa a base de periódico y por último coloqué los accesorios cómo el revólver, la rosa, los lentes, los colochos y el sombrero de copa en el caso de Slash” compartió la artista del colectivo La Garúa, del programa Artesanías con Identidad, del ICT.

Finalmente, las 7 figuras de 22 centímetros, -realizadas con el proceso tradicional de elaboración de las mascaradas-, fueron entregadas en el ensayo general de anoche de Guns N’ Roses.

A Doña Elena le informaron que la reacción fue positiva, tanto de Axl Rose como del resto de los miembros de la banda.

