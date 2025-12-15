Viva

Elías Alvarado, de Teletica, rompe el silencio y revela la emergencia que lo llevó a Cuidados Intensivos

El periodista de ‘Telenoticias’ contó la fuerte razón que lo alejó de la pantalla durante varios días a inicios de este 2025

Por Jessica Rojas Ch.
Elías Alvarado vive una experiencia bastante amarga desde la tarde de este jueves cuando fue informado de una situación de la que es víctima y de la que él estaba, como dicen, “detrás del palo”.
Elías Alvarado tiene cinco años de ser el corresponsal de Teletica en Estados Unidos, pero hasta este 2025 se ausentó de las pantallas por una situación médica.







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

