Revista Dominical

Este es el perfil de los costarricenses deportados de Estados Unidos por Donald Trump

La cifra de los repatriados continúa creciendo; un niño de 9 años forma parte de los ticos deportados por la administración de Trump.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Instalaciones en el centro de ICE Port Isabel Detention Center.
Instalaciones del Port Isabel Detention Center, uno de los 220 centros de ICE en Estados Unidos. (Defense Visual Information Distribution Service/ICE)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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