Este es el perfil de los costarricenses deportados de Estados Unidos por Donald Trump

Instalaciones del Port Isabel Detention Center, uno de los 220 centros de ICE en Estados Unidos.

Desde que Donald Trump se instauró en la Casa Blanca, 164 costarricenses han sido deportados por el gobierno de Estados Unidos.

Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, el país norteamericano deportó a 107 ticos en 2025 y ya suma 57 en el primer trimestre de este año.

Por lo general, estas personas ingresan en condición irregular a Estados Unidos y, tras permanecer en centros de detención Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), son repatriados en vuelos comerciales.

Además, la gran mayoría de los deportados son hombres, abarcando el 93,2%; solo 11 mujeres han sido deportadas.

De acuerdo con Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración, esta oficina recibe la información de los deportados previo a que tomen el vuelo con destino a Costa Rica, debido a que deben verificar que se trate de ciudadanos costarricenses, pero desconocen cuántos ticos están bajo custodia de ICE.

“A nosotros Estados Unidos nos ve diferente, porque nos da prioridad en el manejo de los costarricenses. Estados Unidos evita a toda costa tener a ticos muchísimo tiempo en albergues”, dijo Badilla a Revista Dominical, aunque no pudo precisar cuánto es el tiempo promedio que pasa un costarricense en estos centros.

RD preguntó a Cancillería por los protocolos que se toman ante las deportaciones de costarricenses desde Estados Unidos. Respondió que ICE no le informa a los consulados sobre todas las detenciones “por motivos migratorios” sino hasta que coordinan un vuelo y finalizan sus procedimientos internos. Por esa razón, tampoco cuentan con una lista de cuántos costarricenses se encuentran en los centros de detención.

Movimiento busca apoyar a ticos deportados

Greidy Mata, hermana del costarricense Randall Gamboa, quien fue deportado de Estados Unidos en estado vegetal, ha impulsado un movimiento para ayudar a otros costarricenses que estén detenidos por ICE. Busca brindar apoyo a compatriotas que lo necesitan, a través de abogados y organizaciones no gubernamentales.

Si usted conoce a algún migrante en un centro de detención de Estados Unidos, puede contactarse con el colectivo La Grieta mediante sus redes sociales o al correo electrónico juntosporlaverdad@proton.me, la dirección que han habilitado para recoger testimonios y casos en proceso.

Imagen ilustrativa. Los agentes del ICE portan máscara y armas en todo momento. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Estrecha relación con EE. UU. en deportación

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, firmó el lunes 23 de marzo un acuerdo para que Costa Rica reciba semanalmente hasta 25 migrantes deportados por la administración de Donald Trump.

Este memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios fue suscrito entre Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, antes de que fuera removida del cargo y asumiera como enviada especial para el programa Escudo de las Américas.

Sin embargo, el director de Migración, Omer Badilla, declaró el martes que no ha sido informado sobre este acuerdo y que estaba a la espera de recibir instrucciones por parte de Mario Zamora, ministro de Seguridad.

Un día después, Zamora desmintió al director de Migración. “Con las autoridades de Migración, con don Omer…, yo he estado hablando a lo largo del día. Lo que hemos quedado es que yo soy el vocero del tema, porque yo fui el que estuvo en la reunión en donde se suscribió y para hablar del acuerdo suscrito pues, precisamente, lo mejor es personas que estuvimos en ese acto", dijo en una entrevista con Multimedios.

En febrero de 2025, Costa Rica recibió un grupo de 200 migrantes deportados por Estados Unidos. Tras su arribo a suelo tico, los extranjeros fueron montados en un bus y enviados al Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), una antigua fábrica de lápices, en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.

A raíz del trato ofrecido a los migrantes, Human Rights Watch incluyó en su Informe Mundial 2026 a Costa Rica entre los países señalados por detenciones arbitrarias de extranjeros deportados al amparo de las políticas y la retórica de la administración de Trump.