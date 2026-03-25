Mario Zamora, ministro de Seguridad: Costa Rica permitirá solicitudes de refugio a migrantes deportados, pero excluirá nacionalidades con riesgo de permanencia

Costa Rica y Estados Unidos suscribieron un acuerdo bilateral sobre flujos migratorios que permitirá el traslado temporal de migrantes deportados como parte de un proceso de retorno a sus países de origen.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmó que los migrantes que recibirá Costa Rica como parte del acuerdo firmado por el presidente Rodrigo Chaves con Estados Unidos podrán solicitar refugio en el país, aunque el Gobierno limitará el ingreso de ciertas nacionalidades para evitar que permanezcan en el territorio.

“Nuestra legislación sí es habilitante en ese sentido, es decir, si una persona quiere pedir refugio en Costa Rica, lo puede hacer. La legislación está abierta y sería aplicable si así lo solicitaran”, explicó el jerarca en el programa radiofónico Nuestra Voz.

No obstante, Zamora indicó que el acuerdo establecerá que Costa Rica no aceptará personas provenientes de América Latina, ante el riesgo de que intenten quedarse en el país, como ha ocurrido con migrantes venezolanos.

“Casualmente, este tema de los venezolanos, así como de otras nacionalidades que son de difícil deportación, son las nacionalidades que no aceptaremos”, señaló. En su lugar, indicó que se recibirían personas del Este de Europa y de países con los que existe experiencia positiva en procesos de retorno.

Además, explicó que para la solicitud de condición de refugiado se procederá con un análisis para definir si la persona “realmente es un refugiado o un migrante económico”.

El presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el memorando de entendimiento sobre flujos migratorios durante la visita de la funcionaria a Costa Rica. (Cortesía/Presidencia de Costa Rica)

Migrantes sin antecedentes penales

Zamora indicó que Costa Rica recibirá solo a migrantes sin antecedentes penales registrados, tanto en su país de origen como en Estados Unidos.

Añadió que Costa Rica se reservará el derecho de autorizar la cantidad de personas que reciba cada semana. Aunque el tope es de 25, el número podría ser menor dependiendo del avance en los procesos de retorno, según el ministro.

“Nosotros podemos indicar: la próxima semana solo recibiremos una o dos personas, porque los que llegaron esta semana aún están en proceso logístico de regreso a sus países. Esta es la voluntad que podemos hacer valer en el marco de este acuerdo”, indicó.

Zamora señaló que los migrantes incluso podrían hospedarse en hoteles, al tratarse de personas que no representan un riesgo para la seguridad. Por ello, no estarán bajo supervisión policial, sino migratoria, con seguimiento sobre su ubicación y condiciones de estadía.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicó los alcances del acuerdo migratorio con Estados Unidos, que permitirá a Costa Rica recibir hasta 25 migrantes deportados por semana como parte de un proceso de retorno a sus países de origen. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

¿Por qué se aceptó el acuerdo?

Mario Zamora explicó que el convenio responde a la saturación de los servicios migratorios en los Estados Unidos, con personas retenidas en centros que no han podido ser retornadas a sus países de origen.

En esa línea, el acuerdo busca acelerar los procesos de retorno para evitar que las personas permanezcan meses en espera. Indicó que el gobierno apuesta a que los grupos estén conformados principalmente por familias.

“La colaboración que nos piden a Costa Rica es poder ayudar a que estas personas, como un paso intermedio, vengan al país. Nosotros organizamos la logística de regreso para que puedan retornar a sus países”, señaló.

Zamora señaló que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindará asistencia para garantizar los derechos de estas personas. Además, el costo del programa será asumido por el gobierno de Estados Unidos y la OIM, por lo que Costa Rica “no gastará ni un colón”.

Indicó que próximamente tendrán una reunión operativa junto a la Embajada de Estados Unidos, la OIM, la Dirección General de Migración y Extranjería, y el Ministerio de Seguridad para definir cuando llegar el primer vuelo, quién lo atenderá y otros detalles logísticos.