Política

Mario Zamora, ministro de Seguridad: Costa Rica permitirá solicitudes de refugio a migrantes deportados, pero excluirá nacionalidades con riesgo de permanencia

El ministro de Seguridad explicó que Costa Rica solo recibirá migrantes sin antecedentes penales y priorizará retornos rápidos

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Por Cristian Mora
Migrantes en condición de tránsito en el CATEM zona sur Corredores / Fotografía: John Durán
Costa Rica y Estados Unidos suscribieron un acuerdo bilateral sobre flujos migratorios que permitirá el traslado temporal de migrantes deportados como parte de un proceso de retorno a sus países de origen. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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