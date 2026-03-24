Director de Migración no ha sido informado de acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados y desconoce donde serán ubicados

Omer Badilla (izq.), director de Migración, dijo que está a la espera de recibir instrucciones de Mario Zamora, ministro de Seguridad, sobre el acuerdo con Estados Unidos para recibir hasta 25 migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump.

Omer Badilla, director de Migración y viceministro de Gobernación y Policía, declaró este martes que no ha sido informado por el Gobierno de la República sobre el acuerdo que firmó el presidente Rodrigo Chaves, un día antes, para que Costa Rica reciba semanalmente hasta 25 migrantes ilegales deportados por la administración de Donald Trump.

El memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios fue suscrito el lunes entre Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante una visita de la funcionaria a suelo costarricense.

No obstante, el jerarca de Migración aseguró desconocer la ruta de trabajo a seguir y admitió que ni siquiera conoce por el fondo el texto que fue acordado por los gobierno de Costa Rica y Estados Unidos. “Aún no he tenido oportunidad de verlo, es que he estado ocupado”, argumentó.

Director de Migración desconoce plan para recibir migrantes deportados por EE. UU.

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica indicó que la firma del acuerdo marca uno de los últimos actos de Noem al frente de la cartera de Seguridad Nacional, tras ser removida del cargo por el presidente Trump. En adelante, fungirá como enviada especial para el programa Escudo de las Américas.

Badilla rechazó brindar detalles del acuerdo al ser abordado por los medios de comunicación, a su salida de una comisión de la Asamblea Legislativa. “El vocero oficial, en este momento, es Mario Zamora (ministro de Seguridad)”, alegó.

El presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio. (Casa Presidencial/La Nación)

Ante la insistencia de la prensa, el jerarca afirmó que “el día de hoy, don Mario (Zamora) me dijo que esta semana él se va a estar encargando de antender lo relativo al acuerdo que se firmó con los Estados Unidos”.

Consultado si los migrantes serían albergados en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), como ocurrió con los 200 migrantes enviados por Donald Trump a Costa Rica, en 2025, Badilla señaló que de momento “no tenemos detalles”.

“Estamos esperando las instrucciones superiores, porque este tema lo manejó directamente el presidente y el ministro, y él es el que está ahorita acreditado para dar declaraciones”, agregó.

Según Badilla, pese a que se trata de un acuerdo migratorio, y él comandala institución a cargo de ese tema, “todavía no tenemos la ruta de trabajo”.

El jerarca de Migración dijo que no contaban con una posible fecha en la que los migrantes podrían llegar al país, pero, de todas formas, indicó que esa pregunta debía ser redirigida al ministro Zamora.

Cuando se le consultó por qué el tema había sido asignado al ministro de Seguridad y no a la cartera de Migración, Badilla afirmó que “así fue la instrucción del presidente”.

En cuanto a si hay preparativos en marcha, el viceministro indicó que estaban a la espera de que “los jefes nos puedan reunir para explicar”.

Mediante una publicación en su perfil de Facebook, la embajada de Estados Unidos en Costa Rica señaló que: “Como último acto en su cargo como secretaria de Seguridad Nacional, y a punto de asumir funciones como enviada especial para el programa Escudo de las Américas, Noem firmó un acuerdo de cooperación migratoria con el presidente Chaves en materia migratoria para facilitar el traslado de ciudadanos de terceros países que cuentan con una orden de expulsión emitida por Estados Unidos”.

El comunicado también menciona que durante la reunión entre Chaves y Noem se abordó el “Programa de Asistencia para la Deportación de Costa Rica”. De acuerdo con la misión, con este plan el gobierno norteamericano “apoya los esfuerzos de Costa Rica para trasladar a las personas que no cuentan con una base legal para permanecer en el país”.