Política

Director de Migración no ha sido informado de acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados y desconoce donde serán ubicados

Omer Badilla afirmó que la institución encargada del tema aún no cuenta con una ruta de trabajo, ni información oficial sobre el convenio migratorio

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Audiencia de Mario Zamora y Omer Badilla en Comisión de Derechos Humanos
Omer Badilla (izq.), director de Migración, dijo que está a la espera de recibir instrucciones de Mario Zamora, ministro de Seguridad, sobre el acuerdo con Estados Unidos para recibir hasta 25 migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Omer BadillaMigraciónAcuerdo migratorio con Estados UnidosMario Zamora
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.