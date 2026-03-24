El País

Defensor adjunto: ‘No queremos más sorpresas de recibir personas deportadas sin estar preparados’

Defensoría pidió al gobierno no repetir situación de migrantes deportados por EE. UU. el año anterior

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Por Yeryis Salas
21/02/2025, Puntarenas, Ciudad Neilly, en el centro de Migración CATEM Centro de Atención a Migrantes en Ciudad Nelly Corredores de Puntarenas se encuentran los migrantes deportados de los Estados Unidos.
Los migrantes deportados por el gobierno de Trump fueron ubicados en el Catem de Corredores. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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