Sucesos

Caso de Randall Gamboa, costarricense que falleció tras ser deportado por Estados Unidos, trasciende en grandes medios de Europa

Randall Gamboa fue enviado en críticas condiciones por el gobierno de Donald Trump; denuncian negligencia y trato inhumano.

Por Sebastián Sánchez
Randall Gamboa Esquivel es un tico que fue deportado de Estados Unidos, pero llegó al país en estado vegetal
Randall Gamboa Esquivel es un tico que fue deportado de Estados Unidos, pero llegó al país en estado vegetativo.







