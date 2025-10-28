Política

Caso de Randall Gamboa: Óscar Arias denuncia silencio cómplice de Costa Rica con Estados Unidos. ‘Fue maltratado sin misericordia’, afirma

Expresidente afirma que las políticas migratorias de Donald Trump encarnan antivalores racistas y xenofóbicos

Por Cristian Mora
Óscar Arias
Óscar Arias acusó al Gobierno de “silencio cómplice” ante el trato que recibió Randall Gamboa bajo custodia migratoria estadounidense. (La Nación/Canva)







