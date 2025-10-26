Fallece Randall Gamboa, el costarricense deportado en condición grave por el gobierno de Donald Trump

Randall Gamboa fue deportado desde Estados Unidos en setiembre tras permanecer en un hospital de Texas. Foto:

Falleció Randall Gamboa, el costarricense detenido y deportado en condiciones críticas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, según informaron sus familiares en una publicación en redes sociales.

“Nuestro querido Randall ha partido a la casa del padre. Pronto estaremos informando los detalles de sus honras fúnebres”, dice la esquela publicada.

Gamboa, de 52 años, se había ido a Estados Unidos a trabajar, pero fue capturado por el ICE, en diciembre pasado.

El 12 de junio, sus familiares tuvieron contacto con él por última vez mediante una videollamada. Pasaron los meses y no supieron más; a principios de agosto, una abogada contratada por la familia lo encontró en un hospital en Texas.

Randall Gamboa se comunicaba con su familia por videollamadas, antes de ser deportado en condición crítica

El 3 de setiembre, la administración de Donald Trump deportó a Gamboa en un vuelo pagado por Estados Unidos. Desde entonces, estaba internado en el Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón.

La hermana de Gamboa, Greidy Mata Esquivel, había explicado a La Nación el delicado estado de salud: “Randitall está muy, muy, muy mal. Está muy delicado. (...) Es un dolor que no puedo ni explicar. Duele donde el dolor no sabía que podía llegar. Solo estamos esperando que Dios haga su obra de misericordia y él deje de sufrir”.

A la espera de respuestas de EE. UU.

El gobierno de Rodrigo Chaves dijo que pediría explicaciones a Estados Unidos sobre el deterioro de salud de Gamboa.

Arnoldo André Tinoco, canciller de la República, afirmó que él mismo se ha dedicado a dar seguimiento el caso. Dijo haber revisado el expediente del consulado costarricense en Texas y los esfuerzos efectuados para brindar atención a Gamboa.

“Estoy subiendo el nivel de comunicación ante el Departamento de Estado, mediante una nota verbal que estamos preparando, porque esto debe aclararse”, declaró el 7 de octubre, ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

