Hermana de costarricense deportado de Estados Unidos: ‘Solo esperamos la misericordia de Dios para que no sufra más’

Greidy Mata Esquivel asegura que su hermano está bien atendido en Costa Rica, pero que el maltrato recibido en Estados Unidos lo tiene al borde de la muerte

Por Irene Rodríguez
Randall Gamboa Esquivel es un tico que fue deportado de Estados Unidos, pero llegó al país en estado vegetal
A la izquierda, Randall Gamboa antes de irse a Estados Unidos. A la derecha, como llegó a Costa Rica luego de ser deportado. Foto: (Cortesía de Greidy Esquivel/Cortesía de Greidy Esquivel)







