Costa Rica pedirá explicaciones a Estados Unidos sobre costarricense que fue deportado en condición crítica

Randall Gamboa, vecino de Pérez Zeledón, sufrió un grave deterioro de salud tras ser detenido por el servicio migratorio estadounidense

Por Lucía Astorga
El costarricense Randall Gamboa Esquivel viajó a EE.UU en busca del "sueño americano", pero fue detenido por autoridades de migración en diciembre de ese año.
El costarricense Randall Gamboa Esquivel viajó a EE.UU en busca del "sueño americano". Pero la experiencia terminó convirtiéndose en una pesadilla para su familia. (Cortesía de la /Foto: cortesía de la familia)







