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Trump amenaza con desplegar agentes de ICE en aeropuertos de Estados Unidos

Ante la falta de pago a la TSA y las largas filas en los aeropuertos, Donald Trump advirtió que utilizará fuerzas de control migratorio para la seguridad aérea

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Por AFP
merican Airlines, la mayor aerolínea del mundo, suspendió el 24 de diciembre todos sus vuelos dentro de Estados Unidos debido a un “problema técnico”.
Ante la falta de pago a la TSA y las largas filas en los aeropuertos, Donald Trump advirtió que utilizará fuerzas de control migratorio para la seguridad aérea. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







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