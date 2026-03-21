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Elon Musk ofrece pagar salarios de agentes en aeropuertos de Estados Unidos ante parálisis presupuestal

El dueño de X, Elon Musk, propuso costear la nómina de la TSA para evitar el colapso en los aeropuertos de Estados Unidos. Los agentes no cobran desde febrero por una disputa política

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Por AFP
Tesla CEO Elon Musk looks on as US President Donald Trump speaks to the press as they stand next to a Tesla vehicle on the South Portico of the White House on March 11, 2025 in Washington, DC.
El dueño de X, Elon Musk, propuso costear la nómina de la TSA para evitar el colapso en los aeropuertos de Estados Unidos. Los agentes no cobran desde febrero por una disputa política. (MANDEL NGAN/AFP)







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