Economía

Elon Musk bajo la lupa de Francia por presunto uso de ‘deepfakes’ para aumentar el valor de X

La Fiscalía de París sospecha que X fomentó ‘deepfakes’ sexualizados para inflar su valor antes de su salida a bolsa en 2026

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Por AFP
En la imagen, Elon Musk llegando a una corte federal en San Francisco, EE. UU.
La Fiscalía de París sospecha que X fomentó ‘deepfakes’ sexualizados para inflar su valor antes de su salida a bolsa en 2026. (AFP/AFP)







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