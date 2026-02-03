Justicia francesa allana oficinas de X y cita a declarar a Elon Musk por investigación sobre la plataforma

Logotipo de la plataforma estadounidense de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter. La división de ciberdelincuencia de la fiscalía de París allanó las oficinas francesas de la plataforma X, según anunció esta última este 3 de febrero. Fotografía:

París, Francia. La justicia francesa allanó este martes los locales de la red social X en Francia y citó a declarar en abril a su propietario, el multimillonario Elon Musk, como parte de una investigación judicial abierta por el funcionamiento de la plataforma.

De acuerdo con la fiscalía de París, se enviaron citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, tanto a Musk como a Linda Yaccarino, exdirectora general de la compañía. La diligencia busca que ambos expongan su posición sobre los hechos investigados y, si corresponde, las medidas previstas para cumplir con la legislación.

La fiscalía también informó que este martes se realizó un allanamiento en las oficinas de X en Francia y que trabajadores de la empresa serán llamados a declarar como testigos entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

X es objeto de una investigación desde inicios de 2025, luego de denuncias presentadas por diputados franceses que alertaron sobre un posible sesgo en los algoritmos de la plataforma, el cual habría afectado su funcionamiento.

Posteriormente, las pesquisas se ampliaron a otros presuntos delitos, entre ellos la complicidad en la difusión de pornografía infantil, así como el rol de Grok, su asistente de inteligencia artificial, en la propagación de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

La investigación se originó tras denuncias de los diputados Éric Bothorel y Arthur Delaporte, quienes advirtieron sobre los riesgos para la “democracia” asociados a cambios en el algoritmo de X, incluyendo una supuesta reducción de la diversidad de voces, falta de claridad en decisiones de moderación e intervenciones personales de Musk en la gestión de la plataforma.

En enero de 2025, el responsable de X en Francia, Laurent Buanec, defendió que la red social cuenta con normas “estrictas, claras y públicas” para combatir discursos de odio y desinformación.

La plataforma ha rechazado las acusaciones y sostuvo en julio que la investigación está “motivada políticamente”. Estados Unidos también criticó el caso y aseguró que defendería la libertad de expresión de sus ciudadanos frente a “actos de censura extranjera”.

A finales de enero, la Comisión Europea anunció una nueva investigación contra X por imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok.