Justicia francesa allana oficinas de X y cita a declarar a Elon Musk por investigación sobre la plataforma

X es investigada desde 2025 ante denuncias de diputados franceses que alertaron peligros por un funcionamiento específico de red en Francia

Por AFP
Logotipo de la plataforma estadounidense de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter. La división de ciberdelincuencia de la fiscalía de París allanó las oficinas francesas de la plataforma X, según anunció esta última este 3 de febrero. Fotografía:
Logotipo de la plataforma estadounidense de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter. La división de ciberdelincuencia de la fiscalía de París allanó las oficinas francesas de la plataforma X, según anunció esta última este 3 de febrero. Fotografía: (LOIC VENANCE/AFP)







