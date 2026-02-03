Tecnología

Elon Musk impulsó el contenido explícito con Grok para atraer usuarios a X

Una investigación periodística detalla cómo xAI impulsó material sexualizado con Grok para competir con otros chatbots y aumentar usuarios en X

Por Europa Press
MIAMI, FLORIDA – 26 de enero: En esta ilustración fotográfica, el sitio web Grok Imagine se observa en un iPad (en primer plano) y en la pantalla de una computadora el 26 de enero de 2026 en Miami, Florida. La Comisión Europea inició una investigación contra X, de Elon Musk, ante preocupaciones de que su herramienta de inteligencia artificial Grok se utilizó para crear imágenes sexualizadas de personas reales. (Ilustración fotográfica de Joe Raedle/Getty Images) (Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
Grok generó millones de imágenes sexualizadas en días, tras una estrategia interna de xAI que desoyó alertas legales y éticas. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)







Europa Press

