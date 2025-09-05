El Mundo

Elon Musk podría recibir la remuneración más grande de la historia empresarial

El consejo de administración de Tesla propuso un nuevo paquete de remuneración para Elon Musk

Por AFP
Elon Musk en un evento, con una expresión reflexiva. En un recuadro, aparece el logo de Tesla, en referencia a la crisis financiera y la caída de sus acciones en 2025.
Tesla, compañía de vehículos propiedad de Elon Musk, sufrió una caída del 15,43% en un solo día en la bolsa y una pérdida de $29.000 millones en su valor de mercado. (Fotocomposición en Canva/AFP /Fotocomposición en Canva/AFP)







