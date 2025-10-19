Revista Dominical

‘Desradicalizar a Gaza es el punto más crítico de todo’, dice embajadora israelí

La diplomática aseguró que el punto máscrítico para reconstruir la franja de Gaza consiste en desarmar a Hamás y que necesitan defenderse cada vez que les atacan

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
En esta vista aérea, las personas caminan entre la destrucción en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza, este 11 de octubre, un día después de la entrada en vigor del alto el fuego. Fotografía:
En esta vista aérea, las personas caminan entre la destrucción en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza, el 11 de octubre, un día después de la entrada en vigor del alto el fuego. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGazaPalestina
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.