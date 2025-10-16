Foros

Gaza: un incierto amanecer después del horror

No es un final. Es un comienzo frágil que se sostiene por el deseo de no repetir la barbarie. Un comienzo que se observa incierto y a media luz entre el polvo de los escombros

EscucharEscuchar
Por Sylvia Arredondo Guevara
Palestinos reciben paquetes de alimentos tras la entrada de camiones de ayuda desde el cruce de Karem Abu Salem, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este 12 de octubre, mientras se mantiene el alto el fuego entre Israel y las facciones palestinas en el territorio asediado. Fotografía:
Palestinos reciben paquetes de alimentos tras la entrada de camiones con ayuda humanitaria, al sur de la Franja de Gaza. Esto, luego de firmado el alto el fuego entre Israel y las facciones palestinas. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GazaIsraelPalestinaFranja de Gazaalto el fuego

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.