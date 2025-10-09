El Mundo

Jefe de ONU pide eliminar obstáculos a la ayuda humanitaria tras el alto el fuego en Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que el alto el fuego entre Israel y Hamás solo será un avance real si se garantiza el acceso pleno y seguro de la ayuda humanitaria a Gaza.

Por AFP
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres afirmo que “Las Naciones Unidas están listas para brindar todo su apoyo. Nosotros y nuestros socios estamos listos para actuar ahora". (ABDULLAH DOMA/AFP)







ONUAntónio GuterresIsraelGazaAlto el fuego
