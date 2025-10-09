Jefe de ONU pide eliminar obstáculos a la ayuda humanitaria tras el alto el fuego en Gaza

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres afirmo que “Las Naciones Unidas están listas para brindar todo su apoyo. Nosotros y nuestros socios estamos listos para actuar ahora".

Naciones Unidas, Estados Unidos. Para lograr un avance real en Gaza no basta con silenciar las armas, también deben eliminarse los obstáculos a la entrega de ayuda humanitaria, dijo este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Israel y el movimiento palestino Hamás llegaron a un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes tras la fuerte presión del presidente estadounidense, Donald Trump.

En declaraciones a la prensa, Guterres reiteró su llamamiento a todas las partes para que respeten todos los términos de lo convenido.

“Pero para que este alto el fuego se traduzca en un progreso real, necesitamos algo más que silenciar las armas”, insistió. La ONU llevaba meses denunciando la obstrucción de la ayuda por parte de Israel.

“Necesitamos un acceso pleno, seguro y sostenible para los trabajadores humanitarios, la eliminación de la burocracia y los obstáculos, y la reconstrucción de la infraestructura destruida”.

“Las Naciones Unidas están listas para brindar todo su apoyo. Nosotros y nuestros socios estamos listos para actuar ahora. Contamos con la experiencia, las redes de distribución y las relaciones comunitarias sobre el terreno para actuar”, insistió.

“Los suministros están disponibles y nuestros equipos están listos. Podemos ampliar la asistencia alimentaria, de agua, sanitaria y de alojamiento de inmediato”, sostuvo, solicitando al mismo tiempo un aumento de la financiación.

La gente celebra en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el 9 de octubre de 2025, tras el anuncio del nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. Miles de israelíes jubilosos se congregaron en una plaza de Tel Aviv el 9 de octubre, con la esperanza de que los rehenes retenidos en Gaza tras dos años de temor y preocupación, regresaran, después de que Israel y las facciones palestinas alcanzaran un acuerdo de liberación de rehenes y tregua, un paso importante hacia el fin de la guerra. (JOHN WESSELS/AFP)

La semana pasada, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que Naciones Unidas disponía en las cercanías de la Franja de “170.000 toneladas de alimentos, medicamentos, alojamiento y otros suministros esenciales listos para entrar en Gaza”.

Guterres también instó a aprovechar la oportunidad de este primer paso para “establecer una verdadera vía política hacia el fin de la ocupación, el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la implementación de una solución de dos Estados”.

“Tanto para israelíes como para palestinos, este acuerdo ofrece un rayo de esperanza; este rayo debe convertirse en el amanecer de la paz, el principio del fin de esta guerra devastadora”, añadió.