Euforia en Gaza tras anuncio de acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás

Niños palestinos frente al hospital Shuhada al-Aqsa de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, este 9 de octubre, tras la noticia de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. Fotografía:

Jan Yunis, Territorios Palestinos. 9 de octubre de 2025. — Gritos, aplausos y bailes espontáneos marcaron las primeras horas de este jueves en el sur de Gaza, después de que se anunciara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que podría poner fin a una guerra de dos años que dejó devastado el enclave palestino.

Así reaccionaron israelíes y palestinos al anuncio de acuerdo para terminar la guerra: "Hacía tiempo que no sonreía así"

Por primera vez en dos años, los gazatíes se atrevieron a festejar.

En medio de los escombros, el sonido de los disparos al aire se confundía con la música y los abrazos. Era una alegría frágil, pero real: la esperanza de que, después del horror, la vida vuelva a comenzar.

Frente al hospital Naser, en Jan Yunis, un grupo de jóvenes coreó “Allahu akbar” (“Alá es el más grande”) mientras uno de ellos era levantado en hombros en un gesto de júbilo.

“Damos gracias a Dios por este alto el fuego, gracias por el fin del derramamiento de sangre”, dijo Abdelmajid Abedrabbo, residente del sur de la Franja. “Toda Gaza se alegra, todo el mundo árabe está contento con el alto el fuego”.

El alivio se extendió entre los desplazados del campo de Al Maghazi, en el centro del territorio.

“Es un sentimiento extraño e indescifrable después de dos años de bombardeos, miedo, terror y hambre. Es como si naciéramos de nuevo”, expresó Jaled al Namnam, de 26 años.

“Me desperté esta mañana con esa hermosa noticia. Todos hablan del fin de la guerra, de que entrará la ayuda humanitaria y se abrirán los pasos fronterizos. Siento una enorme alegría”, añadió por teléfono.

El acuerdo, alcanzado tras negociaciones indirectas en Sharm el Sheij, Egipto, fue mediado por Estados Unidos, Egipto y Catar, y contempla la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza a cambio de la excarcelación de unos 2.000 prisioneros palestinos, según una fuente de Hamás.

Un hombre distribuyó dulces en un campamento para palestinos desplazados en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, este 9 de octubre, tras la noticia de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. Fotografía: (EYAD BABA/AFP)

El gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, debe aprobar el pacto la tarde de este jueves antes de su entrada en vigor.

Pese al anuncio, la calma aún no es total.

Durante la noche se registraron explosiones en el norte de Gaza, y la Defensa Civil reportó al menos cuatro muertos en nuevos ataques israelíes. El ejército israelí no emitió comentarios.

La guerra, que se inició tras el asalto de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, deja más de 67.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. Del lado israelí, el ataque inicial causó 1.219 fallecidos.

En Jan Yunis, Ayman al Najjar resumió el sentir colectivo: “Pese a tanto herido, tantas muertes y la pérdida de seres queridos, hoy estamos felices con el alto el fuego. Perdí a mis primos, a varios amigos y hace una semana a mi abuelo, pero a pesar de todo eso, hoy estamos felices”.

El plan de paz en 20 puntos para Gaza, propuesto a fines del mes pasado por el presidente Donald Trump, sirvió de base para el acuerdo.

“Gracias a Dios, el presidente Trump ha anunciado que la guerra terminó. Estamos muy contentos”, afirmó Wael Radwan, uno de los vecinos que celebraban en las calles.