Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes

Sharm el Sheij, Egipto. Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en el enclave palestino.

El pacto se firmará más tarde este jueves en Egipto tras cuatro días de maratonianas negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, en las que han participado Estados Unidos, Catar y Turquía como mediadores.

La hora de su entrada en vigor se anunciará a continuación y los rehenes vivos, tomados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra, serán liberados “en función de las condiciones sobre el terreno” en Gaza, indicó otra fuente del movimiento islamista palestino.

Refiriéndose a “un gran día para Israel”, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que reunirá este jueves a su gabinete para “ratificar el acuerdo”.

Sólo después de la aprobación entrará en vigor dicho acuerdo, según puntualizó el ejecutivo. El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ya adelantó que votará en contra.

En Jan Yunis, en el sur de una Franja de Gaza sitiada, devastada y sometida a hambruna según la ONU, los palestinos aplaudieron, gritaron de júbilo y bailaron al anunciarse el acuerdo.

“¡Gracias a Dios! A pesar de todos los muertos y la pérdida de seres queridos, hoy estamos felices tras el alto el fuego. A pesar de la tristeza y a pesar de todo, estamos felices”, afirmó Ayman al Najjar.

En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, la gente también se abrazaba y se felicitaba por el pacto.

Canje de rehenes por prisioneros

Lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre del 2023, la ofensiva de Israel en Gaza ha causado decenas de miles de muertos y una catástrofe humanitaria calificada de genocidio.

Incluso este jueves la Defensa Civil informó de la continuación de los ataques israelíes en algunos puntos de la Franja.

Consultado sobre el acuerdo, un funcionario del gobierno de Hamás aseguró que 20 rehenes vivos en su poder serán liberados a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

De las 251 personas secuestradas por el movimiento islamista en su ataque de 2023, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

Para que se concrete el canje, el ejército del Estado hebreo anunció que prepara el repliegue de sus tropas en la Franja de Gaza, de la que controla aproximadamente el 75%.

Trump se mostró más temprano “muy orgulloso” de anunciar el pacto, con el cual “TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

Estimó que los rehenes “regresarían el lunes”, incluidos “los cuerpos de los fallecidos”.

Antes de dar a conocer el acuerdo, el magnate republicano anticipó una posible visita a Oriente Medio a finales de semana.

400 camiones de ayuda al día

En un comunicado, Hamás anunció que había llegado a un acuerdo que “prevé el fin de la guerra en Gaza, la retirada israelí del territorio, la liberación (de los rehenes) y la entrada de ayuda humanitaria”.

El movimiento islamista pidió a Trump y los países mediadores vigilar que Israel cumpla su parte.

Según una fuente de Hamás, al menos 400 camiones de ayuda humanitaria deberán entrar cada día en la Franja durante los cinco primeros días del alto el fuego.

Además de la tregua y el acceso a la asistencia, la propuesta de paz de Trump de 20 puntos establece también la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamás.

Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y principios de 2025, ya permitieron el regreso de rehenes o cadáveres de cautivos a cambio de prisioneros palestinos.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles.

En respuesta, Israel lanzó una campaña militar que deja, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, al menos 67.183 muertos, también en su mayor parte civiles.

Naciones Unidas declaró el estado de hambruna en una parte de Gaza, e investigadores independientes del organismo afirman que Israel está cometiendo un “genocidio”, algo que rechazan las máximas autoridades del país.

Casi uno de cada seis niños sufre desnutrición aguda en Gaza debido a la guerra, concluyó un estudio publicado en la revista The Lancet y financiado por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).