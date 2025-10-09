El Mundo

Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes

Israel y Hamás acordaron alto el fuego en Gaza para liberar a rehenes y permitir ayuda humanitaria en un paso importante para poner fin a guerra

Por AFP
Niños palestinos celebran en un campamento para desplazados en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, este 9 de octubre, tras la noticia de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. Fotografía:
Niños palestinos celebran en un campamento para desplazados en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, este 9 de octubre, tras la noticia de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. Fotografía: (EYAD BABA/AFP)







IsraelHamásAlto el fuegoLiberación RehenesAcuerdoAyuda Humanitaria
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

