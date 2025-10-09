El Mundo

Hamás liberará 20 rehenes con vida tras firma de acuerdo, dice fuente palestina

Israel liberaría a 2.000 detenidos palestinos si se firma acuerdo de paz, lo cual podría ocurrir este jueves en Egipto

Por AFP
Un hombre este lunes con un bidón mientras junto a las tiendas de campaña que albergan a personas desplazadas por la guerra, cerca de la mezquita Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, gravemente dañada, en el complejo residencial Hamad City, construido por Qatar, en el noroeste de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Fotografía:
IsraelHamásGazaNetanyahuTrumpacuerdo de paz
AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

