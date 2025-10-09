Hamás liberará 20 rehenes con vida tras firma de acuerdo, dice fuente palestina

Un hombre este lunes con un bidón mientras junto a las tiendas de campaña que albergan a personas desplazadas por la guerra, cerca de la mezquita Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, gravemente dañada, en el complejo residencial Hamad City, construido por Qatar, en el noroeste de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Fotografía:

El Cairo, Egipto. La primera fase del acuerdo que busca poner fin a la guerra en Gaza prevé la liberación de 20 rehenes por parte de Hamás de una sola vez, a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, indicó este jueves una fuente del movimiento islamista a la AFP.

El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación del acuerdo, cuya firma se espera el jueves, precisó a la AFP esta fuente que está al tanto de las negociaciones.

Los rehenes deben ser liberados a cambio de la liberación de 250 palestinos condenados a penas de cadena perpetua y de otros 1.700 detenidos por Israel desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, agregó esta misma fuente.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza será firmada el jueves en Egipto alrededor de las 09H00 GMT, informó a la AFP una fuente con conocimiento del pacto.

“El acuerdo será firmado formalmente alrededor de mediodía (hora local) del jueves en Egipto”, declaró la fuente, que pidió guardar su identidad, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un acuerdo sobre la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en Gaza.

Netanyahu reunirá gobierno

Netanyahu declaró que su gobierno no tenía planes de ocupar Gaza, a la vez que se comprometió a crear corredores seguros para la ayuda humanitaria. (ABIR SULTAN/AFP)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que reunirá este jueves a su gobierno con el fin de aprobar el plan de liberación de los rehenes secuestrados en Gaza, como parte de la estrategia anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Mañana reuniré al gobierno para que se apruebe el acuerdo y traer a casa a nuestros queridos rehenes”, declaró Netanyahu en un comunicado publicado por su oficina en la noche del miércoles a jueves.