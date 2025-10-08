Trump, ‘orgulloso de anunciar’ acuerdo entre Hamás e Israel sobre primera fase del plan de paz

Columnas de humo tras un ataque israelí en la ciudad de Gaza, el 2 de octubre de 2025, fotografiadas desde Nuseirat, en el centro de Gaza, en medio del conflicto entre Israel y el grupo militante palestino Hamás.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz, tras conversaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz”, dijo Trump en su red social Truth Social.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, añadió.

Hamás confirma acuerdo

Hamás dice que se alcanzó “acuerdo que prevé el fin de la guerra en Gaza”. Según la AFP, Hamás liberará 20 rehenes con vida en primera fase de acuerdo de Gaza.

Catar, país mediador en las negociaciones entre Israel y el grupo palestino Hamás, confirmó el jueves un acuerdo para la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza.

“Los mediadores anuncian que esta noche se alcanzó un acuerdo sobre todas las previsiones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que llevará al fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos, y el ingreso de ayuda. Los detalles serán anunciados posteriormente”, indicó en X Majed al Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí.

Noticia en desarrollo...